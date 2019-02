Deel dit artikel:













Plafondschilderingen kleuren de Laarwoudzaal in Drents Archief Ferry Sieders werpt een blik op de schilderingen (foto: RTV Drenthe) De plafondschilderingen (foto: RTV Drenthe) De plafondschilderingen (foto: RTV Drenthe)

De Laarwoudzaal in het Drents Archief in Assen wordt gebruikt voor cursussen en vergaderingen, maar je kunt er ook terecht voor kunst. Die zie je als je naar boven kijkt: twaalf panelen vormen samen een bijzondere plafondschildering.

"Je ziet een symbolische voorstelling van Drenthe", zegt Ferry Sieders van het archief. "Deze bestaat uit verschillende afbeeldingen. Het ene paneel symboliseert de jacht, een andere gaat over zaaien en oogsten en tussendoor zijn engeltjes en godinnen afgebeeld. En je hebt God, die vruchtbaarheid geeft. Dat doet hij als we luisteren naar zijn wetten."



De schildering, uit 1901, is een kopie van het origineel uit landgoed Laarwoud in Zuidlaren. Die versie komt uit de 17de eeuw. Een jonkheer schonk later een reproductie van de schildering.



In 2012 is het Drents Archief grondig verbouwd, waardoor er veel met de panelen is gesleept. Deze zijn een paar jaar geleden gerestaureerd. "Daardoor zien ze er zo mooi uit en is de prachtige blauwe lucht erop weer verschenen", zegt Sieders.



Als je nieuwsgierig bent naar de panelen, dan kun je je aanmelden voor de rondleiding in het Drents Archief die elke tweede vrijdag van de maand gehouden wordt.