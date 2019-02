Zó kwam de expositie van Egbert Streuer tot stand...

MOTORSPORT - "Tja, eerste impressie? Het is hier in ieder geval een stuk warmer dan buiten." Dat zegt oud-zijspancoureur Egbert Streuer (65) als hij maandagmorgen in het Drents Museum voor het eerst de expositie over zijn eigen leven ziet. Geen lyrische lofuitingen maar gewoon zeggen wat je denkt. Het is de drievoudig wereldkampioen ten voeten uit.

"Ik moest wel eerst even achter m'n oor krabben. Ik dacht: wat komt daar allemaal achter vandaan? Heel veel publiciteit blijkt nu. Je ziet jezelf in de stad hangen op posters en dergelijke. Dat is toch een beetje vreemd", zegt StreuerHet is passen en meten om het zijspan van 1989 in het Drents Museum te krijgen. "Haal het wiel er maar af en zet er maar een karretje onder", dirigeert Streuer. Het is een orgineel span waar Egbert in 1989 zelf nog in reed. Zoon Bennie heeft het volledig gerestaureerd, inclusief de befaamde Lucky Strike-stickers. Egbert bouwde het motorblok in de jaren tachtig ooit helemaal zelf. "Daar zit heel veel energie in. Het was relaxter geweest als we er één hadden kunnen kopen."Inmiddels is Streuer aan het idee gewend dat er een tentoonstelling over hem is gemaakt. Maar in het begin moest hij toch even aan het idee wennen. "Ik moest eerst even achter m'n oor krabben. Ik dacht: wat komt daar allemaal achter vandaan? Heel veel publiciteit blijkt nu. Je ziet jezelf in de stad hangen op posters en dergelijke. Dat is toch een beetje vreemd", aldus de oud-TT winnaar.Zoon Bennie Streuer, zelf inmiddels wereldkampioen zijspanrace, ontdekt op de tentoonstelling ook nieuwe dingen over zijn vader. "Ik heb al heel wat dingen gezien die ik nooit eerder heb gezien. Een aantal motorpakken en medailles. Die medailles liggen bij ons thuis ook in een kast, maar daar heb ik nog nooit in gekeken. Die medailles zijn de laatste vijftien jaar ook niet meer uit die kast geweest", aldus Streuer junior.Rolf Biland, één van de grootste rivalen van Streuer, komt morgenmiddag speciaal uit Zwitserland over om de officiële opening van de expositie bij te wonen. Belangstellenden kunnen via de website van de het Drents Museum speciale kaarten kopen voor deze bijzondere reünie.De expositie in het Drents Museum is vanaf zondag open voor publiek.