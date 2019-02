Brandweer eert overleden collega Anne Kemkers uit Vledder

Brandweerlieden hebben vandaag officieel de laatste eer bewezen aan Anne Kemkers uit Vledder.

De brandweerman overleed afgelopen zondag plotseling tijdens het fietsen. Hij was 61 jaar.De Brandweer Drenthe omschrijft Kemkers in een rouwadvertentie als 'een prachtmens, een geweldige kerel'. Vandaag kunnen mensen die dat willen afscheid van hem nemen in de brandweerkazerne in Vledder.Kemkers stond bij de plaatselijke vrijwillige brandweer in Vledder bekend als een zeer betrokken brandweerman. Hij was er jarenlang actief."Anne had altijd een geweldige drive en enthousiasme om dingen te initiëren en samen uit te voeren. Hij beschikte over het talent om in alle omstandigheden gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Zijn collegialiteit en vooral ook zijn vriendschap gaan we heel erg missen. Anne was puur", zo schrijft de brandweer in een online condoleanceregister Kemkers was naast brandweerman ook oprichter van de Wampex Vledder. Een parcours met hindernissen van zo'n 30 kilometer lang."Zijn inzet en enthousiasme bij de organisatie van dit evenement gedurende dertig jaar was bijzonder. We zullen onze stabiele, positieve en bindende factor in ons bestuur enorm missen. Het is niet te bevatten. Het zal nooit meer worden zoals het was", is te lezen op de website van Wampex Vledder De herdenking en begrafenis van Anne Kemkers zijn in besloten kring.