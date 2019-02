Morgen in Cassata: De inspiratie van een politicus

Het contact met de kiezer is voor politici doorgaans een belangrijke inspiratiebron voor het dagelijks doen en laten. Oud-PvdA-Kamerlid Harm Brouwer heeft daar iets bijzonders mee gedaan. Hij heeft er een boek van gemaakt.

Morgen spreken we hem daarover in ons radioprogramma. Brouwer sprak 23 Drenten, vaak uit zo'n typisch 'rood' nest. Maar het zijn zeker niet altijd partijleden en ze zijn het ook niet altijd met elkaar eens.Verder in Cassata morgen de nieuwe topman van werkgevers- en ondernemersvereniging VNO/NCW-MKB in Noord-Nederland. Ton Schroor, oud-wethouder voor D66 in Groningen, nam dit jaar het stokje over van Lambert Zwiers. En hij liet deze week van zich horen, want hij noemde het 'ondoordacht' dat Noord-Nederland niet op de snelle spoorkaart voor 2040 staat.Tafelgast is lijsttrekker Frank Duut van 50PLUS, hij heeft zich al een periode kunnen bewijzen in Provinciale Staten. Waar hoopt hij op bij de verkiezingen van 20 maart?En in het Forum discussiëren we over klimaatspijbelende jongeren, de toekomst van ziekenhuiszorg in het Noorden en misschien ook wel over Piet Paulusma, samen met Kamerlid Erik Ziengs van de VVD en Statenlid Ko Vester van de OPD.