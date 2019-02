Dief bekent veertien inbraken in Nieuw-Buinen en Stadskanaal

De politie heeft een man van 37 jaar opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor minstens veertien inbraken in Nieuw-Buinen en Stadskanaal.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd eind januari aangehouden, ergens in Drenthe. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en die besloot dat hij voorlopig nog blijft vastzitten.De inbraken waren tussen juli en oktober vorig jaar. "Hij bekende veertien inbraken gepleegd te hebben. Hij sloeg toe in het Pagedal in Stadskanaal en hij bekende een kraak in zwembad de Buinerstreng in Nieuw-Buinen. Bij een juwelier in het centrum van Stadskanaal bleef het bij een poging. De buit bestond voornamelijk uit mobiele telefoons, laptops, televisies en geld. Deze werden niet teruggevonden."Hoewel de man veertien inbraken heeft bekend, houdt de politie hem verantwoordelijk voor zestien inbraken.