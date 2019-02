Deel dit artikel:













Daniël Lohues opnieuw op tour met elektrische band Daniël Lohues gaat opnieuw op clubtour (foto: Agents After All)

Daniël Lohues gaat ook in 2019 op tour met een band. Het is hem tijdens zijn clubtour in het najaar van 2018 zo goed bevallen, dat hij er een vervolg aan wil geven.





De band bestaat naast Lohues (gitaar en zang) uit Bernard Gepken (gitaar), Reyer Zwart (bas), Bram Hakkens (drums) en Ferry Lagendijk (toetsen).



Tijdens de clubtour wordt een liveplaat verkocht met daarop opnames die het afgelopen najaar gemaakt zijn. Tijdens de clubtour doet Lohues onder andere Den Haag, Leeuwarden, Utrecht en Amsterdam aan. De kaartverkoop voor deze clubtour begint zaterdag 9 februari om 10.00 uur. In de maand mei is Lohues met de band te zien in de clubs, en de rest van de zomer op festivals zoals het Hello Festival in Emmen, Dauwpop, Stadspark Live in Groningen, Tuckerville, CAS en nog meer.De band bestaat naast Lohues (gitaar en zang) uit Bernard Gepken (gitaar), Reyer Zwart (bas), Bram Hakkens (drums) en Ferry Lagendijk (toetsen).Tijdens de clubtour wordt een liveplaat verkocht met daarop opnames die het afgelopen najaar gemaakt zijn. Tijdens de clubtour doet Lohues onder andere Den Haag, Leeuwarden, Utrecht en Amsterdam aan. De kaartverkoop voor deze clubtour begint zaterdag 9 februari om 10.00 uur.