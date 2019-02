Deel dit artikel:













Bedrijven uit Emmen veroveren de wereld met biologisch plastic Bart Labrie toont de afbreekbare kunststof drinkbeker aan gedeputeerde Henk Brink (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Een drinkbeker van biologisch plastic, afbreekbaar vastbindmateriaal voor tomatentelers en milieuvriendelijk kunststof koord voor in bosmaaiers, het zijn een paar voorbeelden van vernieuwende producten die in Emmen worden gemaakt. Gemeente, provincie en bedrijfsleven zien grote groeikansen.

Geschreven door Steven Stegen

De samenwerkende bedrijven die actief zijn met biologische en herbruikbare kunststoffen hebben eind 2016 hun krachten al gebundeld en werken samen in het kennisnetwerk Suspacc. “We beconcurreren elkaar niet, maar willen elkaar juist versterken en van elkaar leren”, zegt Bas Krins van het bedrijf Senbis.



Krins is vanmiddag één van de mensen die zijn krabbel zet onder een akkoord om de sector verder te versterken. Ook gedeputeerde Henk Brink en wethouder Guido Rink zetten een krabbel. “Met de overeenkomst komt er geld beschikbaar om expertise in te huren, zodat we nog meer mooie toepassingen kunnen ontwikkelen en produceren”, vertelt Bart Labrie, de voorzitter van Suspacc.



Het bedrijf van Labrie, H&P Moulding, maakt de meest uiteenlopende producten van milieuvriendelijk kunststof, die over de hele wereld verkocht worden. Deels worden die in de medische sector gebruikt, maar ook de genoemde drinkbeker is in zijn fabriek in Emmen gemaakt. “Voor een klant in Appelscha, die hem bijvoorbeeld inzet bij festivals. Want deze beker veroorzaakt geen schade als ‘ie in de bodem of het water zou belanden.”



Gedeputeerde Henk Brink is trots op wat de chemische sector in Emmen presteert. “Ik zie hier enorm veel innovatie en dat is waar de wereld nu om vraagt. Iedereen staat in de stand dat producten duurzaam moeten zijn.” Volgens Brink werken er in de regio Emmen nu al tweeduizend mensen in deze sector.