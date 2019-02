Ondernemen in Drenthe: gitaren, geweren en tattoos bij de Gitaarhoek

Het klinkt haast als het verhaal achter een stoere film, maar in Emmen is het echt een concept. De familie Van der Aa heeft het allemaal: wapens, tattoos en natuurlijk gitaren.

"Degene die de kop ervoor houdt zal overwinnen, zeg ik altijd", aldus Anne van der Aa."We hebben hier eigenlijk een familiebedrijf", legt Anne uit. "Samen met mijn vrouw en dochter. Mijn dochter tatoeëert, ik heb als hobby geweren, geef gitaarles en verkoop gitaren." Aan de voorkant van de winkel heeft dochter Jacky de tattoo shop. Achterin staat een wand vol met antieke geweren, sabels en pistolen. De rest van de bescheiden winkel is gevuld met gitaren en toebehoren. Helemaal achterin is het leslokaal, waar leerlingen gitaarles krijgen."Ik had eigenlijk een bromfietszaak", legt Anne uit. "Maar dat kon ik wegens stress niet meer doen." Uren per dag was hij met de scooters en bromfietsen bezig, maar de uren eisten hun tol. "Daar ben ik toen mee gestopt, maar omdat ik mijn hele leven al gitaar speel dacht ik: ik ga gitaren verkopen." Hij begon midden in de recessie, maar zette door met als resultaat dat de winkel nog steeds bestaat."Toen ik een zware burn-out had was de gitaar het instrument dat mij er weer bovenop hielp", zegt Anne. "En mijn vrouw uiteraard", grinnikt hij er achteraan."Ik geef les, verkoop gitaren en ik herstel gitaren", legt Anne uit. "Mensen kunnen mij voor alle vraagjes en alle weetjes eigenlijk wel bellen." Aan de wanden van de winkel hangen allerlei gitaren, van akoestisch tot elektrisch. Naast lesgeven en verkopen herstelt Anne ook gitaren. Kleine ingrepen. "Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon volop in de gitaren bezig.""Zoals het nu gaat gaan we lekker door. Laat de lessers maar komen, dan regelen wij wel een plekje voor ze", zegt Anne resoluut. "Dan komt het altijd goed."