Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Smildeger wil 'unieke markt' redden Henk Blomsma kwam in actie en haalde al meer dan 150 handtekeningen op (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

De 83-jarige Henk Blomsma heeft meer dan 150 handtekeningen opgehaald voor het behoud van de warenmarkt tussen wooncomplexen 't Beurtschip en De Meerpaal in Smilde. Blomsma is bang dat de markt verdwijnt nadat dit jaar zowel de notenkraam als de visboer zijn gestopt.

"Het is een sneeuwbaleffect. Als er één weggaat, gaan ze straks allemaal. Dat zou een ramp zijn voor de bewoners hier", zegt Blomsma.



Hoge kosten

De marktlieden zijn vertrokken omdat het marktgeld volgens hen de spuigaten uitloopt bij de gemeente Midden-Drenthe. Ronnie Kroesen verkoopt brood en banket op de markt. Hij snapt zijn collega's wel. "Het is behoorlijk duur, ja. Vergeleken met andere markten betaal je minimaal het dubbele."



"We knokken door"

Blomsma hoopt met zijn handtekeningenactie dat het college van gemeente Midden-Drenthe de marktgelden wil verlagen. Raadslid Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork heeft al een motie voorbereid. Hij wil dat het marktgeld met 75 procent omlaag gaat in Midden-Drenthe.



Henk Blomsma is blij met alle steun die hij krijgt. "Deze markt is belangrijk voor de omwonenden. Het heeft echt een sociale functie. Het is toch zonde als dat zou verdwijnen. We knokken daarom door!"



Marktgelden vastgesteld door gemeenteraad

De gemeente Midden-Drenthe laat weten dat ze warenmarkten heel belangrijk vinden voor de leefbaarheid in dorpen. "Een warenmarkt versterkt de sociale cohesie in dorpen en daar hechten wij veel waarde aan", aldus een woordvoerder. "Het is wel zo dat de gemeenteraad over de marktgelden gaan. De raad heeft die onlangs nog vastgesteld."



De gemeente is op de hoogte van het vertrek van de vis- en de notenboer van de markt Smilde. "De markt zal niet zo maar verdwijnen. Er zijn meerdere ondernemers die graag een plekje op de markt willen. Volgende week staat er, als het goed is, alweer een visboer in Smilde."