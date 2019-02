Deel dit artikel:













Brink Ruinen bruist met nieuwe huurders in gemeentehuis Jan Bork, Ronald Luning en Jan Borrel (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer) Gert en Roelien Boverhof openen vandaag een nieuw restaurant in de oude raadszaal (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

Het voormalige gemeentehuis van Ruinen is weer als nieuw. Twee ondernemers uit het dorp renoveerden het al jaren grotendeels leegstaande pand. Een restaurant, een croissanterie en een fietsenspeciaalzaak uit het dorp huren de ruimtes. De Brink vaart er wel bij.

Geschreven door Hielke Meijer

In een paar maanden tijd wisten Jan Bork en Ronald Luning met hulp van allerlei bedrijven uit het dorp hun aanwinst om te bouwen. Zelfs de voetbalvereniging stak een handje toe. Vandaag openen de Herberg van Ruinen en fietsenzaak Arnt de deuren.



Het gemeentehuis stamt uit begin jaren zestig. Maar na de gemeentelijke herindeling in 1996 werd het overbodig, omdat de gemeente Ruinen op ging in de nieuwe gemeente De Wolden. In het gemeentehuis kwamen tijdelijk onder andere een bank, een restantenwinkel en een kapsalon. Maar altijd was er leegstand. Zodanig veel leegstand dat het een verpauperde indruk maakte.



Nieuwjaarsborrel

Jan Bork is mede-eigenaar van een sloopbedrijf. Hij kon de verpaupering niet aanzien en vond een partner in de Ronald Luning die een grondverzetbedrijf in Ruinen heeft. Bork: "We zijn er als bewoners best trots op dat we zo'n mooie Brink hebben. Tijdens een nieuwjaarsborrel hebben we daarom besloten om het pand te kopen."



Jan Borrel adviseerde de twee ondernemers bij de nieuwe bestemming en de zoektocht naar nieuwe huurders. Die werden gevonden in het dorp. Een gemeentelijke subsidie van 25.000 euro voor de verhuizing was daarbij belangrijk. Borrel: "Het is de trend van deze tijd om ondernemers te centraliseren."



Onze droom

Gert en Roelien Boverhof hadden de Herberg van Rune en openen vandaag een nieuw restaurant in de oude raadszaal. Het Wapen van Ruinen heet het. Gert Boverhof: "Het was onze droom om aan de Brink nog een keer opnieuw te beginnen. Het panorama-effect hier door de ramen is super."



In de verlaagde achterkant van het pand heeft Arnt Jalving nu zijn racefietsen-speciaalzaak. "Dit was de opslag en archief van het gemeentehuis. Ik vond het zelf ook wel tijd dat er hier iets gebeurde. Ik heb nu drie keer zoveel ruimte als in mijn zaak die ik eerst hier in Ruinen had." Ook Jalving is blij met de ontwikkeling: "Het is een mooi stuk behoud en leefbaarheid voor het dorp. Nu het zo gaande is, is iedereen blij en nieuwsgierig."



Onderdoorgang

Onderhandelingen over de verhuur van de laatst overgebleven ruimte is inmiddels gaande met een detailhandelszaak. Bork en Luning willen ook nog een gang maken onder de raadszaal door van de Brink naar de achterkant.



Het typische ontwerp van de raadszaal met een puntdak als op een piramide blijft met de ontwikkeling ook behouden. Jan Bork: "Het klopt natuurlijk dat het niet een typisch Drents dorpsgezicht is. Maar het pand staat hier al zolang dat de mensen er aan gewend zijn. En het is natuurlijk ook zonde om een goed pand af te breken. Maar nu is de toekomst weer verzekerd."