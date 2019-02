'We kunnen ons wel vermaken met die flitspaal'

“Als iemand te hard rijdt, kan ik daar wel van genieten. Dan denk ik 'die zit'”, zegt Bertha Pieters. Vanuit haar woning kijkt ze uit op de flitspaal aan de Riegshoogtendijk in Hollandscheveld.

Deze paal lapte afgelopen jaar de meeste snelheidsovertreders in Drenthe erbij. Het aantal te hard rijdende automobilisten liegt er niet om, 14.500 bestuurders maakten in 2018 een snelheidsovertreding op de Riegshoogtendijk.Pieters vindt het fijn dat er een flitspaal staat. “De aanwezigheid van de flitspaal zorgt ervoor dat mensen langzamer gaan rijden. Dat zorgt voor een veiligere situatie voor de bevolking. En ik kan ook best lachen om bestuurders.”De vorige flitspaal die op dezelfde plek stond vond ze leuker. “Die gaf een echte flits. Dat vonden de bejaarden en ik heel erg vermakelijk om te zien. Wel een beetje stom dat ik me vermaak met pech van een ander”.Richard Fieten is eigenaar van een tankstation vlakbij de flitspaal. "De klanten zijn er inmiddels aan gewend. De mensen die van ver komen en hier niet bekend zijn, gaan meestal op de bon. Je rijdt er namelijk heel snel te hard." Helaas geldt dat niet voor iedereen. “Wij spekken de pot ook. Ik rijd er regelmatig langs, toch ben ik al twee keer op de bon geslingerd”, zegt een bestuurster bij het tankstation. “Mijn man en ik wisten natuurlijk ook wel dat hij er stond, toch gebeurt het.” Gelukkig gaat het in haar geval om twee bekeuringen in veertig jaar. “Dat valt dus nog wel mee, dan kan ik haar er ook niet op aanspreken”, zegt haar man.