Drenthe Toen #23: Wat gebeurde er met Sjerp Weima?

Dansscholen. Je kunt het je tegenwoordig haast niet meer voorstellen, maar vroeger was het de plek om een partner te vinden. Nu zijn het vooral oudere stellen die in de laatste overgebleven locaties nog zwieren. Schippers uit de Veenkoloniën namen in het verleden allerlei souvenirs mee voor hun vrouwen na een lange reis. Het Veenkoloniaal Museum in Veendam bezit sinds kort over een bijzondere collectie. Verder aandacht voor het oorlogsverhaal van de Drentse communist Sjerp Weima en de huiskamercafé ’s in Diever. En natuurlijk weer een zondagscollege door hoogleraar Peter Hoppenbrouwers.

02.10 - Dansen leer je bij Jansen. Dat is nog altijd de slogan van Dansschool Jansen in Beilen. Maar tegenwoordig zie je vrijwel geen jonge stellen meer op de dansvloer. Het zijn oudere paren die nu nog door de vrijwel lege danszaal zwieren.09.10 - In cultuurhuis De Klinker in Winschoten gaat het muziek- en theaterstuk Streekgenoten van start. Daarin staat het leven van vroegere muzikale Joods families uit de Drentse en Groningse Veenkoloniën centraal.15.12 - De rubriek Old neis gaat terug naar 1672. In dat jaar komt een stroom vluchtelingen vanuit Drenthe op gang.18.55 - De winter van 1979 staat nog in het geheugen gegrift van velen. Dat jaar raken complete dorpen ingesneeuwd. Bertus ten Caat maakte destijds een film vanuit zijn auto. Een reportage.23.20 - Diever kende tal van huiskamercafé's. Dat had alles te maken van de jaarmarkten in het dorp. Voor veel inwoners was het een extra inkomen. Jans Tabak vertelt het verhaal van zijn opa, die zelf een huiskamercafé bestierde.28.26 - De Asser communist Sjerp Weima werd in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1941 opgepakt. Hij belandde in verschillende kampen, maar wist de oorlog te overleven. Weima schreef daarover zijn verhaal op veertig pagina's die in het bezit zijn van het Drents Archief.36.12 Het Veenkoloniaal Museum in Veendam heeft een schenking met bijzondere souvenirs gekregen die Veenkoloniale schippers meenamen van hun verre reizen.47.49 Hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Peter Hoppenbrouwers geeft ook deze zondag weer een 'college', dit keer over de Drentse defensie in de Middeleeuwen.54.39 Wiebe Kruijer schreef honderden jeugdherinneringen op. Zoals elke week draagt Robbert Oosting voor uit het werk van Kruijer.