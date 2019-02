Deel dit artikel:













Drentse boerenknuppels vechten met speer en zwaard Nederlaag de Bisschop van Utrecht bij de slag bij Ane (afbeelding: Collectie Rijksmuseum) Peter Hoppenbrouwers, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis te Leiden (foto RTV Drenthe)

Hét spektakelstuk van de Drentse geschiedenis is de roemruchte Slag bij Ane in 1227. Als het leger van de Prins-Bisschop van Utrecht, Otto van der Lippe, een smadelijke nederlaag lijdt tegen 'de Drenten' in de moerassen bij Coevorden.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Een zege voor een leger bestaande uit boerse dorpelingen en een handjevol edelen.



Boeren en ridders

"Dit is niet de enige keer dat er een Drents volksleger op de been komt", zegt de Leidse hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Peter Hoppenbrouwers.



Hij citeert de regels voor mobilisatie in Drenthe: "De spelregels rond de mobilisatie zijn vastgelegd. Weerbare mannen zijn verplicht zich te melden als het land wordt aangevallen. De weinige edelen die Drenthe telt, komen apart op en vormen de kern van de riddercavalerie."



Overigens vochten de Drentse boerenknuppels niet met rieken en zeisen. "Bij de Slag bij Ane spreekt men van speren, bogen en zwaarden", zo vertelt Hoppenbrouwers. "Dat zal toch meer de realiteit zijn geweest, getuigt ook een vonnis van de Etstoel tegen twee mannen die bij de jaarlijkse wapeninspectie hun 'harnas, boog en andere wapens' niet op orde hadden."



Landweer

De weerbare mannen hoefden niet al te lang van huis te blijven. "We weten dat de verplichting tot landweer slechts drie dagen en drie nachten duurde. Wie niet kwam opdagen, kon een hoge boete tegemoet zien en wie te vroeg de benen nam, gold onherroepelijk als deserteur", zo gaat Hoppenbrouwers verder.



Het Drentse volksleger wordt een paar maal in zijn geheel gemobiliseerd, waaronder een keer in 1453, toen een invasie van de graaf van Bentheim werd gevreesd. Echt in actie komt het leger niet, ondanks een Bentheimse aanval op de dorpen Roswinkel en Schoonebeek.



Premiejagers

Drie jaar later verleent het Drentse leger steun aan de stad Deventer die wordt aangevallen door de omstreden bisschop van Utrecht, David van Bourgondië.



Hoppenbrouwers vindt nog meer vermeldingen van Drentse veldtochten. "In 1420 helpen Drentse ruiters de Oostfriese hoofdeling Focko Uckena bij diens poging om zich meester te maken van de stad Groningen. In 1512 zijn zeshonderd boeren opgetrommeld door drost Adolf van Rechteren om hem bij te staan in de belegering van het kasteel van Coevorden."



Dieven, moordenaars of bandieten

De weerbare mannen moeten ook van huis als er op lokaal niveau onrust is. Hoppenbrouwers: "Dat gebeurt als er gewapende assistentie nodig is bij de jacht op dieven, moordenaars of bandieten die het land onveilig maken."



"Dit is rond het midden van de vijftiende eeuw geen zeldzaamheid", zo gaat Hoppenbrouwers verder. "Integendeel, het komt zó vaak voor dat bijzondere maatregelen worden afgekondigd. Er worden nachtelijke wachtposten uitgezet, twee tot drie per dorp en er worden premiejagers gecontracteerd die kunnen rekenen op een fikse bonus voor elke rover die wordt gevangen of gedood."



Om het zwaard vragen

"Tot slot mogen ook particulieren de hulp van het leger inroepen", beëindigt Hoppenbrouwers zijn opsomming. "Als iemand ernstig bedreigd of gedupeerd is, bijvoorbeeld omdat hij er niet in slaagt om een schuld of een door de Etstoel toegewezen schadeloosstelling te innen."



"Zo’n verzoek om gewapende bijstand verloopt via een merkwaardige procedure die uniek is voor Drenthe", vertelt Hoppenbrouwers. "De gedupeerde moet bij het kasteel van de drost van Drenthe luid ‘om het zwaard vragen’. Wordt hem dat geweigerd, dan moet hij in aanwezigheid van ten minste één getuige met een zwaard of een mes krachtig op een brugleuning slaan en er een fors geldbedrag bij leggen. Door die handelingen ‘wint’ hij het zwaard, zoals dat heet, en moet hem gewapende assistentie worden verleend."



