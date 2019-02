Deel dit artikel:













'Hoerenhondjes', paradijsvogels en gevulde eieren Een trotse conservator Elise van Ditmars van het Veenkoloniaal Museum in Veendam (foto: RTV Drenthe) Een deel van de bijzondere collectie (foto: RTV Drenthe)

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam is er verguld mee: een schenking door het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.

"Een inwoner van Terschelling is zijn leven lang bezig geweest deze collectie bij elkaar te brengen", zegt conservator Elise van Ditmars van het museum. Trots toont ze in haar werkkamer een tafel vol met antieke zeeman-souvenirs.



Kunstige souvenirs

Op de tafel liggen schilderijtjes gemaakt van vlindervleugels. De vleugels zijn gerangschikt tot beeltenissen van kleurrijke paradijsvogels. En kunstig gedraaide houten eieren uit Rusland. Wie zo’n ei openschroeft, vindt daarin nóg een ei, en nóg een, het gaat door tot bijna in het absurde. "Het laatste eitje is nog geen centimeter in doorsnee", lacht de conservator.



De Veenkoloniale zeebonken brachten graag wat voor het thuisfront mee van hun vaarten naar Engeland of exotischer bestemmingen. "Daarom past deze verzameling ook zo mooi in ons museum", glundert Van Ditmars. "Het is een typerend onderdeel van de Veenkoloniale schipperscultuur. We hadden er natuurlijk al het één en ander van, maar dit is veel uitgebreider en completer."



Schoorsteenhondjes?

Veel aardewerken hondjes zijn er op de tafel te zien. "Het is aardewerk uit het Engelse Staffordshire." En dan, aarzelend: "Hoerenhondjes, zeggen ze wel. Ik noem ze liever niet zo, want ik denk dat het verhaal er omheen niet waar is. Ik kan er in de Engelse literatuur niks over vinden, pas in Nederland begint dat verhaal verteld te worden."



Veel Noord-Nederlandse zeelieden voeren in de negentiende eeuw op Engeland en de Shetlandeilanden. Daar zagen ze de hondjes regelmatig op vensterbanken staan. De beestjes vielen in de smaak bij deze zeelui en ze namen ze als souvenir mee voor thuis, waar ze de schoorsteenmantel sierden.



"Daarom geef ik ze ook liever de naam schoorsteenhondjes", zegt Van Ditmars, "maar het verhaal gaat dat de hondjes ooit, in de tijd van koningin Victoria, in de bordelen terecht kwamen. Prostitutie was toen verboden, maar naar verluidt zetten de meisjes de hondjes in de etalage en gaven hun klant een stelletje mee. Als de politie de zeeman vervolgens vroeg wat hij daar in dat huis te zoeken had, dan liet hij de hondjes zien en zei: 'I only bought these two dogs'. Een leuk verhaal, maar we laten de waarheid graag in het midden", besluit Van Ditmars.



'Ik wou dat ik twee hondjes was...'

In een speciale vitrine op de begane grond laat het Veenkoloniaal museum een dwarsdoorsnede van de juist gekregen verzameling zien. En op zondag 10 februari opent er een speciale tentoonstelling, waarin de 'hoerenhondjes' centraal staan.

Kunstenares Eline Janssens gaf de hondjes een eigentijdse draai, ze ontwierp een nieuw aardewerken hondje en liet er tientallen blanco exemplaren van bakken. Samen met andere kunstenaars en leerlingen van het Alfa College en de Winkler Prins Scholengemeenschap werden de nieuwbakken diertjes kunstzinnig beschilderd.



In de tentoonstelling 'Ik wou dat ik twee hondjes was' is een mix van ouderwetse, soms zeer kostbare hondjes, en een scala aan moderne varianten te zien. De tentoonstelling in het Veenkoloniaal Museum in Veendam is te bezoeken tot en met 26 mei.



Zondag 10 februari in het Radio Drenthe programma Drenthe Toen méér over de 'hoerenhondjes' en andere zeemans-souvenirs, tussen 19.00 en 21.00 uur.