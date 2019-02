Deel dit artikel:













Op Tjak: Stel je vraag aan de meldkamer tijdens de Europese dag voor 112

We gaan een kijkje krijgen bij de Meldkamer in Drachten. Vandaag is het de Europese dag voor 112.

Daarmee is volop aandacht voor het noodnummer 112. Wanneer gebruik je dat? Wanneer mag je bellen? Waarvoor ook zeker niet?



Om burgers in Noord Nederland te informeren over wat de centralist doet, kunnen zij ter gelegenheid van de Europese Dag voor 112 tussen 11:00 en 14:00 uur vragen stellen aan de centralist. Dat kan via social media.