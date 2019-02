Deel dit artikel:













Rechtbank verklaart patent supergraan teff ongeldig: blijdschap en verdriet in Drenthe De rechtbank in Den Haag heeft het Nederlandse patent op het supergraan teff ongeldig verklaard (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

De rechtbank in Den Haag heeft het Nederlandse patent op het supergraan teff ongeldig verklaard. En dat is goed en slecht nieuws voor Drenthe. Want de patenthouder en de aanvechter van het patent komen allebei uit Drenthe.

Geschreven door Petra Wijnsema

Blijdschap is er bij Ruud van Klaveren van Millets Place uit Gasselte. Dat bedrijf ontwikkelde in 2015 een sportbroodje van teff en is voortrekker in de jarenlange juridische strijd tegen het patent. Hans Turkensteen en Jans Roosjen uit Hooghalen vroegen het patent in 2003 aan. Eind november vorig jaar oordeelde de Haagse rechtbank volgens Turkensteen dat het patent niet geldig is omdat het onder telers intern al bekend was gemaakt voordat het patent was aangevraagd.



Juridisch getouwtrek

Aanvechter Ruud van Klaveren: "We zijn blij met de uitspraak. Aan de andere kant lag er twee jaar geleden al een uitspraak van de Octrooiraad dat het patent niet klopte. Maar ambtelijke molens zijn traag. De rechtbank heeft twee jaar over deze uitspraak gedaan. De patenthouder heeft het proces met een lege BV gevoerd, dus de proceskosten van 130.000 euro krijgen wij niet vergoed. Het kost ons dus heel veel geld. Maar goed, het zij zo."



Patenthouder Hans Turkensteen laat weten niet verder te zullen procederen. "Ik vraag me af wat je als klein bedrijf eigenlijk aan een patent hebt. Het wordt toch niet gehandhaafd en door de rechtszaak wordt je uitvinding openbaar. Als ik dit van tevoren had geweten, was ik er nooit aan begonnen", zegt Turkensteen.



Beperkt bakken met teff

In andere landen bestaat het patent nog wel, maar de vraag is wat de waarde hier nog van is met de Nederlandse uitspraak. De Ethiopische overheid zou vorig jaar met juridische stappen hebben gedreigd om het patent van tafel te krijgen. Onduidelijk is of dit ook echt is gebeurd. In Ethiopië wordt teff op grote schaal gebruikt voor het maken van het favoriete gerecht, injera, een soort pannenkoek. En het patent zou juist bakken met teff in de weg staan.



Turkensteen ontkent dat het bakken van Ethiopische pannenkoeken met teff onder het patent valt: "In de inleiding staat dat er al honderden jaren pannenkoeken worden gebakken met teff. Er staat niet in het patent dat dit onder de uitvinding valt", zegt hij.



Eindelijk duidelijkheid

Volgens Van Klaveren betekent de uitspraak vooral een einde aan het 'gedoe'. "Klanten vertelden ons dat ze werden gebeld door de patenthouders met de mededeling dat er een patent op lag. Veel klanten wilden er daarom hun handen niet aan branden", zegt hij.



Teffteler Feije Dijksterhuis uit Hijken is een van de twee telers in Nederland en verwacht dat de ontwikkeling van teffproducten om mee te bakken nu echt op gang kan komen. Hij teelt nu zo'n 5 tot 6 hectare per jaar en verkoopt nu al losse teff en ontbijtgranen.



Superfood

Teff is het kleinste graantje ter wereld. Het is zo groot al een suikerkorrel. Omdat het zo klein is, bestaat er alleen en volkoren variant. Het is glutenvrij, heeft langzame koolhydraten en houdt daarom de bloedsuikerspiegel stabiel. In 2004 waren er tientallen telers in de Veenkoloniën, maar de teelt leverde te weinig op per hectare en de afzet was beperkt waardoor een groot opgezet project stopte. Momenteel zijn er in Nederland dus nog maar twee telers.