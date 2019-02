Gewapende overval op supermarkt in Emmer-Compascuum

Een supermarkt in Emmer-Compascuum is aan het begin van de avond overvallen (foto: Van Oost Media)

Een supermarkt in Emmer-Compascuum is aan het begin van de avond overvallen. Hierbij zouden twee medewerksters bedreigd zijn met een mes.

De politie is op zoek naar de daders. Ze zouden richting Emmen zijn gevlucht. Daarnaast is er Burgernetmelding uitgegaan. Mensen worden opgeroepen om uit te kijken naar twee mannen. Eén van hen heeft een geruite jas aan en zwarte handschoenen. De tweede man is blank, heeft een gele boodschappentas van de Jumbo bij zich en draagt een zwarte broek. Beide mannen droegen tijdens de overval een bivakmuts. Wie de mannen ziet, kan het beste 112 bellen.De eigenaar van de supermarkt aan het Kanaal A NZ is aangeslagen. Er zou buit meegenomen zijn door de overvallers, maar hoeveel is niet bekend.