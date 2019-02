Deel dit artikel:













Een huis vol schone dekens in Hoogeveen voor Malawi In Hoogeveen zijn ze druk bezig met het vouwen van schone dekens (foto: RTV Drenthe)

Twaalfhonderd dekens liggen er in het huis van Dick Schepenaar en ze moeten allemaal gewassen worden. Niet voor hemzelf, maar om geld op te halen voor het bouwen van een school in Malawi.

Dit doet Dick samen met zijn zoon en nog twintig andere mensen uit Hoogeveen voor de organisatie World Servants Hoogeveen. Voor elke gewassen deken, eigendom van restaurants en café's, krijgen ze geld, hiermee kunnen ze een deel van het project in Malawi financieren. In totaal moeten er vijfduizend dekens gewassen worden.



Hulp via Facebook

Omdat twaalfhonderd dekens wassen een beetje veel is, plaatste Dick een oproepje op Facebook om te helpen. ''We begonnen met de oproep met het idee dat we zo een paar dekens kwijt konden raken. Ik denk dat we binnen een paar uur zes- á zevenhonderd dekens kwijt waren.''



Langzaamaan brengen mensen de frisgewassen dekens weer terug. Bram, de zoon van Dick, is bezig met het vouwen van een lading schoongewassen dekens die net binnen zijn gebracht. ''We hebben de dekens weggebracht en die zijn nu gewassen. Wij vouwen ze op en stoppen ze in dozen,'' vertelt Bram.



Samen met de mensen

Vader en zoon reizen in oktober af naar het Afrikaanse land. ''Op een gegeven moment wil je gewoon mensen gaan helpen, je kan geld geven, maar ik vind dit echt een hele mooie manier om mensen te helpen,'' vertelt Dick.



Het schooltje dat nu in Malawi staat is van leem en niet bruikbaar in het regenseizoen, daarom moet er een nieuwe komen. In drie weken moet de school klaar zijn. ''We doen dit met een aannemer in Malawi. Die begint met de voorbereidingen en de fundering. Wij beginnen met het bouwen van de muren en het dak.'' Het mooiste vindt Dick vooral het samendoen. ''We doen het samen met de mensen die er wonen. Ik ben al een aantal keer geweest en het is echt heel mooi om te doen.''



Naast de dekenactie zijn er nog acties tijdens de Cascaderun, TT en Zwarte Cross. Ook kunnen mensen via de Facebookpagina van World Servants Hoogeveen geld doneren.