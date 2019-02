Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Asser Elfstedentocht schaatser: 'Je wordt vertroeteld als een van hun helden' De muts droeg Mekkes ook in 1985 'Dat is nostalgie' (foto: RTV Drenthe) Mekkes stond lang in de rij om een zo'n vroeg mogelijk startnummer te bemachtigen (foto: Dirk Jan Mekkes) Als er nu een Elfstedentocht komt, gaan de schaatsen weer aan (foto: RTV Drenthe) Drie keer deed de schaatser uit Assen mee (foto: RTV Drenthe)

Drie keer schaatste hij de Elfstedentocht, Dirk Jan Mekkes uit Assen. Vandaag is het 8070 dagen geleden dat de laatste Elfstedentocht gereden werd. Daarmee is het vanaf vandaag de langste periode zonder Elfstedentocht, sinds er een Elfstedentocht is.

Mekkes blikt terug op de drie gereden tochten. Vooral de tocht in '63 kan hij zich nog goed herinneren. ''Toen was het 18 graden onder nul. Ik was toen dienstplichtig militair. Ik was goed getraind en ik deed aan hardlopen. Ik wist niet wat mij te wachten stond eigenlijk.'' Uitrijden deed hij de tocht niet. ''Ik moest in Bolsward op dringend advies van de politie stoppen. Ze zeiden 'stop ermee en ga niet verder'. Ze hadden toen al doorgekregen dat veel rijders op moesten geven, met klachten natuurlijk, maar er was ook bijna geen baan meer.''



Onthaald als helden

Vooral de sfeer tijdens het rijden van de Elfstedentocht vergeet Mekkes niet meer. ''Dat is in geen woorden uit te drukken. Met name het publiek aan de kant en de controlepost waar je langskomt, bij Bolsward, Franeker en Dokkum. Dan word je door de menigte als het ware opgetild. Je wordt vertroeteld als een van hun helden. Je krijgt alles aangeboden, eten en drinken.''



Het liefst had Mekkes een zo'n vroeg mogelijk startnummer en daarvoor moest je wel iets doen. ''We moesten voor de inschrijving van 1985 in de rij staan bij het VVV-kantoor hier aan de Beilerstraat. We moesten hier voor middernacht met een hele groep jongens tot 7 uur in de ochtend in de kou staan. Het vroor toen 10 graden. Je moest er iets voor overhebben om een vroeg startnummer te krijgen.''



Kriebels

In 2012 begonnen de Elfstedentocht kriebels weer op te komen. ''In 2012 lag er binnen twee weken een ijsvloer. Ik heb genoten die dag.'' Toen ging het niet door, maar mocht er in de toekomst toch een tocht komen dan staat Mekkes, die bijna 76 is, weer op de schaatsen. ''Als het in de kop nog goed zit, dan volgt de rest ook wel.''