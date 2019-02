Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

In Drenthe zijn dit weekend veel verschillende activiteiten te doen en te bezoeken. Van modeltreinen, sport tot al een beetje Valentijnsdag. Bekijk hier een selectie van de activiteiten.

Liefhebbers van modeltreinen kunnen zaterdag hun hart ophalen bij de treinenbeurs in schoolgebouw Penta in Assen. De Modelspoorclub Assen organiseert de beurs. Er zijn modelbanen te zien van modelspoorclub De Dwarsliggers. Daarnaast beantwoorden clubleden vragen en kan materiaal worden getest.In het natuurgebied Torenveen-Bonnerklap bij Gieterveen wordt zaterdag opgeruimd. Oude drainagebuizen zijn tijdens graafwerkzaamheden aan de oppervlakte gekomen en laten piepschuimbolletjes los. Tijdens de natuurwerkdag hoopt de organisatie dat er voldoende vrijwilligers zijn die komen helpen met opruimen. Naast piepschuim wordt er zwerfvuil opgeruimd en begroeiing verwijderd.In Vries en Emmen blikken ze alvast vooruit op Valentijnsdag met een Valentijnsconcert door het Drents Symfonie orkest. Muziek over vriendschap, liefde en romantiek staat centraal, afgewisseld met gedichten door de Drentse dichteres Ria Westerhuis. Zaterdag in de Bonifatiuskerk in Vries en zondag in de Grote Kerk in Emmen.Gluren bij de buren kan zondag tijdens het huiskamerfestival in Emmen. 26 inwoners van Emmen openen hun deuren en verwelkomen buren en artiesten. In elke huiskamer treedt een artiest drie keer op. In totaal zijn dit 78 optreden. Zo zijn er optredens van zangers, cabaretiers, theatermakers en andere kunstenaars.Even lekker naar buiten en genieten van het mooie Drentse landschap kan zondag tijdens de winterwandeling door het Drentsche Aa gebied. De wandeling gaat naar het beekdal van het Oudemolensche Diep. Onderweg vertellen gidsen het verhaal van de natuur in winterrust. Regenlaarzen meenemen is handig, want er is 90 procent kans op neerslag. Bekijk hier het weerbericht voor aankomend weekend.Hardlopen, fietsen en weer hardlopen en ook nog proberen om als eerste over de finish te komen. Dat kan zondag tijdens de GVAV Triathlon in Norg. Het parcours gaat langs de Langeloërduinen. Ongeveer 200 deelnemers doen er mee. Bij de manege van Norg is zowel de start als de finish.Blijft u liever binnen? Stem de televisie dan af op het WK Afstanden in het Duitse Inzell. Kjeld Nuis rijdt zaterdag de 1000 meter. Zondag verschijnt hij aan de start van de 1500 meter.