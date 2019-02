Ondernemen in Drenthe: Meubels uit Emmen gaan heel Europa door

Meubelgroothandel Vince Design in Emmen is toe aan een internationale stap. Eigenaar Vincent Kleine heeft in zijn hoofd het plan al klaar.

Kleine is te gast in Ondernemen in Drenthe. Zo'n 300.000 stoelen worden komend jaar verhandeld, zo verwacht de Emmer ondernemer. Het gaat om grote hoeveelheden. Vince Design is gevestigd in de voormalige Danlon fabriek in Emmen en op een aantal andere plaatsen.Volgens Kleine is er markt in Europa voor meubels. En dan vooral de snelle levering. Meubels die onder andere in een eigen fabriek in China worden gemaakt. "Ik wil heel graag een magazijn in Frankrijk dicht bij de Duitse grens en in Duitsland. Daarmee kunnen we Frankrijk en Spanje bedienen en vanuit Duitsland de Oost-Europese markt. En we kunnen heel makkelijk voorraad uitwisselen."Het Emmer bedrijf heeft in Nederland verschillende showrooms en 250 verkopers in acht landen." In Frankrijk heeft het bedrijf onlangs een contract getekend met een meubelketen.De tentoonstelling 'Iran, bakermat van de beschaving' in het Drents Museum vorig jaar was voor Mehran Pourmiri de inspiratiebron voor de start van een nieuwe reisorganisatie. Pourmiri komt uit Iran en organiseert nu groepsreizen."Er gaan veel mensen naar Iran. Het aantal visa is de afgelopen jaren met 400 procent gestegen. Het is een mooi en goedkoop land voor toeristen."Dat Iran bekend staat als een land waar zaken als hoofddoekjes, religie en de rol van de vrouw een grote rol spelen, maakt voor de reizen niet uit volgens Pourmiri. "Dat is de politieke kant van het verhaal, maar Iran is een echt reisland."Voor Jasper Hofman van Novel-T uit Nieuw Amsterdam is er werk aan de winkel. Hij ontwikkelt voor het MKB een systeem om beter om te kunnen gaan met de beveiliging van computersystemen. Want de veiligheid van deze computernetwerken wordt nog wel eens onderschat."Ze komen er vaak pas achter als het te laat is en dan staan ze zo een tijdje stil. Het is zaak om in ieder geval een goed beeld te hebben van wat je digitaal doet."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe. En online: