Danny van der Tuuk breekt opnieuw zelfde sleutelbeen Danny van der Tuuk breekt opnieuw zelfde sleutelbeen (foto: METEC cyclingteam)

WIELRENNEN - Danny van der Tuuk (19) uit Assen heeft opnieuw z'n linker sleutelbeen gebroken. Op het bot was in september al een plaat aangebracht om, na een valpartij, de boel bij elkaar te houden. Ook die plaat is gebroken. Maandag moet de METEC-renner opnieuw onder het mes.

Geschreven door Karin Mulder

"Voordat ik ging trainen deed ik mijn jas uit en hoorde ik 'krak'. Heel lullig. Ik had heel veel pijn en daarom heb ik foto's laten maken. Toen bleek zowel de plaat als het bot gebroken te zijn", verklaart Van der Tuuk.



Geen trainingskamp

Hij baalt als een stekker. Vandaag zou hij met zijn ploeg naar Spanje vertrekken voor een trainingskamp. De Assenaar is zeker zes weken uit de running. "Ik zat juist goed in m'n voorbereiding richting de Ronde van Drenthe", laat hij weten.



In september vorig jaar brak Van der Tuuk tijdens Olympia's Tour hetzelfde sleutelbeen op meerdere plaatsen na een valpartij.