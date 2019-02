Deel dit artikel:













Technische scholieren Alfa College Hoogeveen bouwen hip vrijheidsmonument Vorig jaar werd de eerste prijs gewonnen door leerlingen van een school uit Delft (foto: Timon Jacobs)

Techniekstudenten van het Alfa College uit Hoogeveen gaan vanaf komende week een modern monument maken voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

De leerlingen doen dit in het kader van Vakkanjers, een landelijk programma waarin vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen. De Hoogeveners nemen het op tegen studenten van scholen in Noord-Brabant, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel en Zeeland.



Het onderwerp van het kunstwerk is 'vrijheid in beweging'. De scholieren moeten hun kijk op vrijheid verbeelden naar een modern monument, bijvoorbeeld gemaakt met licht, interactie en energie. Daarbij moeten zij gebruik maken van herbruikbare materialen en het monument moet robuust zijn. De teams met de beste ideeën plaatsen zich voor de landelijke finale op 13 juni.