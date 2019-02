Beachvolleyballer Varenhorst vindt nieuwe partner voor Olympische missie

BEACHVOLLEYBALLER - Beachvolleyballer Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen heeft in Steven van de Velde een nieuwe partner gevonden. Het duo heeft als doel deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Het nieuwe team speelt hun eerste grote toernooi samen tijdens het World Tour-toernooi in Doha van 12 tot en met 16 maart.Varenhorst boekte in het verleden vooral succes met Reinder Nummerdor. Het duo veroverde zilver op het WK van 2015 en bereikte de kwartfinales op de Olympische Spelen van Rio in 2016. Met Maarten van Garderen eindigde Varenhorst daarna als vierde op het WK van 2017. Afgelopen jaar speelde hij samen met Jasper Bouter, maar Varenhorst verbrak die samenwerking in oktober.Voor de 1,99 meter lange Steven van der Velde betekent de samenwerking met Christiaan Varenhost een terugkeer in de top. Van der Velde werd in 2015 nationaal kampioen beachvolleybal, maar zat in de afgelopen jaren ook een tijd in de cel. De beachvolleyballer werd in Engeland veroordeeld tot vier jaar cel voor seks met een meisje van twaalf. Die straf mocht hij, tegen Nederlandse voorwaarden, deels uitzitten in eigen land.