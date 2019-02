Renovatie vervallen luchtwachttoren Schoonebeek kan eindelijk van start

De luchtwachttoren die jarenlang heeft staan wegkwijnen aan het Schoonebeekerdiep bij Schoonebeek, kan eindelijk worden gerenoveerd. Het benodigde geld hiervoor is binnen, nadat de renovatie vorig jaar vanwege geldgebrek werd uitgesteld.

Op 20 februari beginnen de werkzaamheden en het is de bedoeling dat hij in de zomer open gaat voor publiek.De Schoonebeker luchtwachttoren is een restant uit de Koude Oorlog. Hij werd in 1954 gebouwd en deed in de jaren zestig dienst als waarnemingspost voor de luchtwachtdienst. De bemanning op de toren moest laagvliegende Sovjet-vliegtuigen signaleren die de radar probeerden te ontwijken. In totaal werden 138 van deze torens in Nederland gebouwd. De meesten zijn inmiddels gesloopt.Naast renovatie van de toren komen er ook informatiepunten over de geschiedenis en het omliggende landschap. De toren zal in de weekenden en op afspraak onder begeleiding toegankelijk zijn voor publiek.De renovatie kost in totaal zo'n 350.000 euro.