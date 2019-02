Oud-bokser Rudi Lubbers terug in Nederland met hulp uit Assen

Oud-bokser Rudi Lubbers is terug in Nederland. Vele Nederlanders zetten zich in voor terugkomst van de enige Nederlander die ooit tegen Mohammed Ali bokste, waaronder Boksvereniging Assen.

Lubbers leefde, samen met zijn vrouw Ria, onder erbarmelijke omstandigheden in Bulgarije. Dat bleek tijdens een uitzending van Andere Tijden Sport. Daarin was te zien hoe Lubbers in een wrakke camper woonde.Onder meer in Assen zorgde dit voor beroering. Oprichter Jack Bos van de Asser boksvereniging zette een inzamelingsactie op touw. Hij bokste in het verleden met Lubbers en deelde kleedkamers. Bos wist met zijn actie ruim vijfhonderd euro op te halen. In totaal is al ruim 20.000 euro ingezameld voor Lubbers.