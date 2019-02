Deel dit artikel:













Actiegroep Tegenwind Veenkoloniën richt hoop op De Nederlandsche Bank Eerder protesteerden inwoners al bij de Rabobank tegen financiering van de windplannen in de Veenkoloniën (archiefoto RTV Drenthe)

De Nederlandsche Bank (DNB) moet ingrijpen bij de financiering van windparken in de Veenkoloniën door met name de Rabobank. Daartoe roept actiegroep Tegenwind Veenkoloniën directeur Klaas Knot op in een brief.





Volgens Tegenwind Veenkoloniën moet DNB vanwege haar toezichthoudende taak ingrijpen. De Rabobank en andere financierders zouden volgens de actiegroep met het financieren van de turbines zorgen voor waardedaling van woningen. Daarnaast zou het ook niet binnen het maatschappelijk verantwoorde ondernemen van de bank passen.



Eerder protesteerde Tegenwind Veenkoloniën al tevergeefs bij de Rabobank tegen het financieren van windplannen in het gebied.



