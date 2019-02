Het stinkt in Drenthe na incident in Zuid-Holland

Brandweerlieden proberen de stank in Alblasserdam tegen te gaan met een nevelgordijn (foto: ANP/Ginopress)

In heel Drenthe wordt een stinkende lucht geroken. De geur zou na een incident in het Zuid-Hollandse Alblasserdam naar Drenthe zijn gewaaid.

Inwoners van Ruinerwold spreken van een gasachtige of rubberachtige lucht. "Het ruikt echt chemisch. Onze buurtpreventieapp ontplofte bijna van de berichtjes", zegt Arjan Feenstra.Ook uit verschillende andere plekken uit de hele provincie komen meldingen van stankoverlast.Vanochtend was er een incident met een tankauto op een bedrijventerrein in Alblasserdam. Bij het schoonmaken van de tank zou de stof petrolad zijn vrijgekomen. Dit wordt toegevoegd aan industriële smeermiddelen, zoals vaseline. Het veroorzaakt rubber- en gasachtige geur.De Veiligheidsregio Drenthe adviseert ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten als je stankoverlast ervaart.