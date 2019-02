Deel dit artikel:













Harde zuidwester met zware windstoten raast over Drenthe Onder andere bij Emmen waaide een boom om (foto: De Vries Media)

De harde zuidwester wind die over Drenthe raast, houdt nog tot halverwege de middag aan. Windstoten tot tachtig kilometer per uur zijn mogelijk.

De hoogste windpiek werd gemeten op weerstation Hoogeveen, waar de windstoten een snelheid bereikten van 84 kilometer per uur. In de tweede helft van de middag neemt de wind geleidelijk af.



Waar in Drenthe sprake is van windkracht zeven, was er met windkracht negen op de Waddeneilanden sprake van storm. Ook op andere plekken in het land staat een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. Deze zware windstoten worden veroorzaakt door een stormdepressie die vanmiddag van Schotland naar Noorwegen koerst.