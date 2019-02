Deel dit artikel:













Oosteinde zamelt tonnen oud ijzer in Oosteinde zamelt tonnen oud ijzer in (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

Oud papier dat doet de school zelf. Maar de Belangenvereniging Oosteinde doet er jaarlijks nog een ronde oud ijzer bij. Dat levert duizenden euro's op voor het dorp, de school en verenigingen.

Geschreven door Hielke Meijer

De tweede zaterdag van februari is sinds drie jaar gereserveerd voor de inzameling. Dan is er éénrichtingsverkeer in de Schoolstraat. Want van alle kanten komen de auto's, trekkers en aanhangwagens aanrijden met oud ijzer. Een enkele dorpsbewoner komt zelfs met een vuilniskar vol aanlopen.



Aanhangwagens vol

IJzeren stangen, oude fietsen, metalen bakken, stukken afrastering, een waterketel, verroeste melkbussen, alles dat helemaal of deels van metaal is en niet meer wordt gebruikt geven mensen mee met de vrijwilligers. Ze gaan met aanhangwagens van tevoren opgestelde adressenlijsten langs.



Al na een paar uur wordt de eerste volle container met een vrachtwagen weg gebracht. Het levert goed geld op, zegt Edwin Weide van de Belangenvereniging Oosteinde. "Het levert wel een paar duizend euro op. Vorig jaar hadden we tien ton oud ijzer. Dat is dan 15, 16, 17 cent per kilo ongeveer. En dan nog koper en kabel en roestvrij staal."



Ook elektrische apparaten worden er volop aangeleverd. Die gaan naar een recycle-punt en ook daarvoor komt er een vergoeding binnen. De grote oude televisiebak en de diepvries waarmee René Boers aan komt zetten wordt in elk geval dankbaar aanvaard. Boers: "Dit is makkelijker dan zelf wegbrengen. En het is voor een goed doel."



Nieuwe speeltoestellen

Aan het eind van de dag zijn er drie containers vol weggebracht. De Belangenvereniging, de Ouderraad van OBS de Wezeboom en de Speeltuinvereniging kiezen de doelen uit. De basisschool krijgt dit jaar een deel voor nieuwe speeltoestellen en een nieuwe lesmethode. Een ander deel is voor de Vrouwen van Nu Drenthe. Zij willen er een kunstkerstboom mee bekostigen en er een wandeling van organiseren.



Vrijwilliger Louis van 't Zand reed al een ritje naar Doldersum en moet nog naar Havelte. Dat is een eindje rijden, maar het levert toch weer een paar tientjes op. "De mensen zeggen we kunnen het ook naar de stort toe brengen, maar nu helpen ze ons even met opladen. De mensen sparen het zelfs voor ons op. Maar het is heel leuk werk om dit voor het dorp te doen."