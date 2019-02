Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nuis moet genoegen nemen met brons op 1.000 meter Kjeld Nuis (foto: EPA/Terje Bendiksby)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis heeft de 1.000 meter bij de WK afstanden in Inzell afgesloten op de derde plaats. De onttroonde titelhouder kwam tot een tijd van 1.07,81.

Het volledige schaatspodium in Zuid-Duitsland kleurde oranje. Het goud was voor Kai Verbij, die een winnende tijd reed van 1.07,39. Daarmee realiseerde hij een baanrecord. Voor Verbij, regerend Europees kampioen sprint, is het zijn eerste wereldtitel op de 1.000 meter. Het zilver ging naar Thomas Krol, die finishte in 1.07,62.



Nuis kwam in de slotrit samen met zijn Russische rivaal Pavel Koelizjnikov op het ijs. De tijd van Verbij bleek voor beide rijders al snel buiten bereik. Nuis wist nog wel het podium te bereiken, Koelizjnikov eindigde slechts als zesde.