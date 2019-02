Deel dit artikel:













ChristenUnie-leider schrikt van spoorplannen: Kabinet vergeet het Noorden Het kabinet vergeet het Noorden bij de nieuwe spoorplannen, aldus Gert-Jan Segers (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is geschrokken van de kabinetsplannen voor verbetering van de spoorverbindingen. In die plannen wordt volgens hem vooral naar de Randstad gekeken en wordt onder meer het Noorden vergeten.

"Alle verbeterde treinverbindingen leidden naar de Randstad en alles stopt bij Zwolle. Hoe dierbaar Zwolle ons ook is, er gaat echt nog wel iets boven Zwolle. Er gaan zeker nog drie provincies boven Zwolle en ook het oosten van Overijssel en het zuiden van Nederland mogen niet vergeten worden."



Segers zei dat zaterdag tijdens een partijcongres in Zwolle. Hij kondigde aan in gesprek te willen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). De D66-bewindsvrouw presenteerde afgelopen week een voorstel om tussen de negen grootste Nederlandse steden in 2040 om de tien minuten een trein te laten rijden. "Dit is geen Randstadkabinet. Dat mag het niet zijn en dat zal het niet zijn. Daar zullen wij voor zorgen", aldus Segers.