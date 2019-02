Deel dit artikel:













VAKO en trainer Arnold van der Kooi per direct uit elkaar VAKO neemt afscheid van trainer Van der Kooi. (foto: VAKO)

VOETBAL - Het bestuur van VAKO heeft besloten om de samenwerking met Arnold van der Kooi per direct te beëindigen. Een gebrek aan chemie tussen de trainer en zijn spelersgroep is de oorzaak, laat de club uit Vries weten.

Geschreven door Stan Timmerman

De coachtaken worden aanstaande zondag overgenomen door assistent- en keeperstrainer Hendrik van Bergen. Dit gaat hij samen doen met Willem Heeling, bestuurslid van de senioren. VAKO, de nummer twaalf van de ranglijst in de derde klasse B, speelt zondag een uitwedstrijd tegen SVZ uit Zeijen. Dat duel is morgenavond in samenvatting te zien in Onze Club op TV Drenthe.



Poortman

De komende periode gaat VAKO kijken op welke wijze de vacante trainerspositie zal worden ingevuld voor de rest van het seizoen. De trainer voor volgend seizoen is al bekend. Richard Poortman, de huidige trainer van LTC uit Assen, staat na de zomerstop aan het roer in Vries.