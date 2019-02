Deel dit artikel:













Brand in dak woonboerderij in Dwingeloo Op de Eemster in Dwingeloo stond het dak van een woonboerderij in brand (foto: Persbureau Meter)

Op de Eemster in Dwingeloo is vanmiddag brand geweest in het dak van een woonboerderij.

De brandweer haalde de pannen van het dak om bij het vuur te komen, en de brandhaard te kunnen blussen.



De brand werd veroorzaakt doordat een stapel hout, dat onder het dak lag opgeslagen, vlam vatte. Het vuur sloeg over naar het dak. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.