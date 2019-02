A-junior Juules Kwant goudhaantje FC Meppel

VOETBAL - Het publiek op sportpark Ezinge kreeg vanmiddag een draak van een wedstrijd voorgeschoteld tussen FC Meppel en DZOH in de 2e klasse J. De thuisclub was nog het minst slecht en won met 1-0 door een goal van A-junior Juules Kwant.

De 17-jarige Kwant wurmde zich vlak na de pauze langs twee DZOH-verdedigers en tikte de bal vervolgens langs doelman Jordy Tent. Het was voor Kwant, de beste man van het veld, zijn eerste treffer in de hoofdmacht.Kwant begon zijn loopbaan bij Vitesse'63 in Koekange en speelde daarna voor d'Olde Veste'54 en vorig seizoen in de jeugd bij PEC Zwolle. "Daar heb ik het helaas niet kunnen maken. Vervolgens ben ik naar FC Meppel gegaan waar ik de eerste seizoenshelft in de Onder 19 heb gespeeld. Sinds de winterstop speel ik in het eerste. Of ik een profloopbaan uit mijn hoofd heb gezet? Nee, absoluut niet. Ik hoop dat ik nog een keer de kans krijg."Of het aan de wind lag of aan het feit dat het de eerste competitiewedstrijd in 2019 was, DZOH bakte er helemaal niets van. Meppel speelde gemakkelijker en maakte met name na rust veel beter gebruik van de wind dan de formatie uit Emmen. Kort na zijn eerste treffer raakte Kwant nog de paal en even later schoot Bas Kaldenberg een metertje naast. In de slotfase probeerde DZOH-trainer Martin Drent met een soort alles of niets opstelling nog een punt uit het vuur te slepen, maar de overtuiging miste bij de aanvallers al mocht Meppel niet klagen dat scheidsrechter Benjamins de bal niet op de stip legde na een vermeende overtreding op Youri Keen.Door de zege klimt FC Meppel, dat inmiddels al 6 punten pakte in drie duels na de winterstop, naar de vierde plek in de 2e klasse J. De Meppelers hebben 26 punten uit 15 duels. Koploper blijft Pelikaan S. dat met 0-3 won van NEC Delfzijl. DZOH zakt naar plek 11.