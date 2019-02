HZVV wint weer, Noordscheschut geeft 2-0 voorsprong uit handen

VOETBAL - In de 1e klasse E maakte HZVV opnieuw geen fout in de strijd om de titel. De ploeg van trainer Gert van Duinen won met 3-1 van Balk, mede door twee penalty's. Noordscheschut gaf een 2-0 voorsprong uit handen tegen d'Olde Veste'54. Het werd 2-2.

Uitslagen zaterdagvoetbal

HZVV heeft nu 40 punten uit 15 wedstrijden. Achtervolger Oranje Nassau, dat met 4-2 won van Broekster Boys, heeft 33 uit 15. Noordscheschut staat 7e met 18 uit 14.Na een halfuur spelen stond HZVV al met 2-0 voor door goals van Fabian Stevens en Alex Zomer. Na die vroege voorsprong haalden de Hoogeveners de voet van het gas. Diep in de tweede helft viel verrassend de 2-1 en werd het toch nog eventjes spannend. Die spanning bleef niet lang, want HZVV kreeg drie minuten na de aansluitingstreffer van Balk de tweede penalty van de wedstrijd. Romano Djababoe benutte dit buitenkansje en bepaalde daarmee de eindstand op 3-1.Noordscheschut speelde in Steenwijk tegen directe concurrent D' Olde Veste in de slotfase nog gelijk. Na een 0-0 rustand kwam de ploeg van Marc van Meel één minuut na rust op voorsprong door een treffer van Melvin Mol. Kort daarna leek Nick Koster de wedstrijd al te beslissen, maar in de laatste tien minuten kwam de thuisclub toch nog langszij: 2-2.