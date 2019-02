Cassata #21: Een boekje over 'echt rooie' Drenten en verontwaardiging over de snelle spoorkaart voor 2040

Noord-Nederland staat niet op de snelle spoorkaart voor 2040 en de nieuwe werkgeversvoorman Ton Schroor is daar verontwaardigd over. In Cassata vertelt hij op welk spoor hijzelf zit. Verder oud-Kamerlid Harm Brouwer, die zijn inspiratie haalde uit gesprekken met 'echt rooie' Drenten en daar een boekje over schreef. Tafelgast is Frank Duut, hij is opnieuw lijsttrekker voor 50PLUS bij de komende Statenverkiezingen.

1:25 - Frank Duut is lijsttrekker voor 50PLUS bij de komende Statenverkiezingen. Hij vertelt over zijn rol als lijsttrekker en de rol van 50PLUS in de politiek.8:22 - Ton Schroor is de nieuwe voorzitter van VNO-NCW MKB Noord. Hij niet blij met de spoorkaart van 2040. Het kaartje hield ongeveer op in Zwolle. Hij legt zijn verontwaardiging uit.27:50 - Tafelgast Frank Duut, lijsttrekker van 50PLUS, behandelt verschillende stellingen. Zo wil hij meer geld en voorzieningen voor ouderen, volgt hij het pensioenennieuws en wil hij een actieplan tegen eenzaamheid.35:24 - Oud-PvdA Kamerlid Harm Brouwer schreef een boek over 'echt rooie' Drenten. Hij geeft een toelichting.46:35 - Tafelgast Frank Duut, lijsttrekker van 50PLUS, behandelt verschillende stellingen. Zo wil hij niet op korte termijn meer windmolens in Drenthe, en ziet hij graag de Formule 1 naar Assen komen.53:11 - Het Radioforum. Hoe kijken Drentse politici aan tegen de klimaatspijbelaars. Met Erik Ziengs, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, en Ko Vester, van de Onafhankelijke Partij Drenthe.1:01:30 - Discussie over de ziekenhuiszorg in Drenthe. Ziekenhuisafdelingen sluiten, hoe moet het verder?