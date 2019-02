ACV onder moeilijke weersomstandigheden niet langs WHC

VOETBAL - ACV heeft onder moeilijke weersomstandigheden gelijk gespeeld in Wezep. De ploeg van trainer Fred de Boer wist zich na een 1-0 achterstand nog wel terug te knokken, maar meer dan een 1-1 gelijkspel zat er niet in. ACV blijft door dit gelijkspel op de vijfde plek staan in de hoofdklasse B.

In de beginfase kregen beide ploegen wat kansjes over en weer. ACV moest na ruim twintig minuten spelen de 1-0 verwerken, na een doelpunt van Jonathan van Marle . Diep in de eerste helft kopte Marco van der Heide de stand op 1-1, wat de ruststand en uiteindelijk ook eindstand werd.ACV moest de laatste tien minuten volmaken met tien man. WHC-speler Wim van 't Ende drukte aanvaller Jonah van der Werf hard tegen de reclameborden aan, wat resulteerde in een bloedende hoofdwond voor de aanvaller. Van der Werf wilde met bandage weer het veld in, maar de assistent-scheidsrechter keurde de bandage af omdat de wond nog bloedde. Uiteindelijk moest de ACV'er naar het ziekenhuis om de wond te laten hechten."Ik baal van deze uitslag, maar het is wel terecht. Vandaag waren we gewoon niet goed genoeg", blikt Fred de Boer terug. Volgens de trainer was het lastig voetballen in Wezep. "De wind blies helemaal over de lengte van het veld, dus dat was of heel voordelig of juist heel nadelig. En het veld was heel hobbelig.""Het was denk ik al tien weken geleden dat we voor het laatst op gras hebben gespeeld en dat zag je", geeft De Boer toe. "We hadden het heel moeilijk om de tegenstander onder druk te krijgen. Maar goed, we moeten maar niet zeuren en onszelf toch weer wat verbeteren, ook op een grasveld."Naast ACV lieten deze speelronde ook veel andere clubs bovenin de hoofdklasse B punten liggen. "Heel veel ploegen zullen dit seizoen punten blijven verliezen en daar horen wij helaas ook bij", zegt De Boer. "Dit is de fase waarin je op je best moet zijn. We hebben dus nog een stap te zetten."