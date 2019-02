Deel dit artikel:













Iwema vijfde na eerste dag EK IJsspeedway Iwema wint de B-finale (archieffoto: Jesper Veldhuizen)

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen is op de eerste dag van het Europees Kampioenschap IJsspeedway als vijfde geëindigd. Hij kwam in het Russische Ufa net tekort voor een plek in de A-finale.

Iwema sprokkelde na vijf heats een prima puntentotaal van twaalf bij elkaar. Daarmee deed de Drent nauwelijks onder voor de vier racers die zich uiteindelijk voor de A-finale plaatsten. Iwema moest zich tevreden stellen met een plek in de B-finale. Daarin toonde hij nogmaals aan goed in zijn vel te steken. Iwema greep de overwinning ten koste van de Duitser Markus Jell, de Zweed Albin Lindblom en de Oostenrijker Josef Kreuzberger.



De winst in Ufa ging naar de Rus Dmitry Solyannikov. Zijn landgenoten Sergey Makarov en Ivan Chichkov werden respectievelijk tweede en derde. De Duitser Luca Bauer eindigde als vierde.



Op het EK draait het om het puntentotaal verdeeld over twee dagen. Morgen staat in Ufa die tweede dag op het programma. Vorig jaar werd Iwema zesde in de eindstand van het EK.