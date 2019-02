Deel dit artikel:













'Er ontspoort wel eens wat, en dat kun je dan weer repareren' Liefhebbers van modeltreinen konden vandaag hun hart ophalen in Assen (foto: RTV Drenthe)

Liefhebbers van modeltreinen konden vandaag hun hart ophalen in Assen. Er was een modeltreinenbeurs in schoolgebouw Penta. De beurs werd georganiseerd door Modelspoorclub Assen. Op de beurs stonden 32 handelaren met hun treinen.

Een van hen is Rob Appeldorn. Het is bij hem thuis een compleet familiegebeuren. Zijn vader, broer, twee neefjes en een huisvriend van de familie bouwen mee, en samen gaan ze het noorden rond met hun spoorbaan. "We hebben een enkelspoorbaan, normaalspoor en smalspoor."



Rob is een van de jongste modeltreinbouwers op de beurs. Maar het is hem thuis met de paplepel ingegoten: "Mijn broer en ik kregen beide een locomotiefje, en dan kijken wie het hardste kon. "



En voor je het weet staat je hele zolder vol met treintjes en spoorrails. En daar hebben meer handelaren last van: "Ik weet nog dat ik dertig jaar geleden mijn huis heb laten bouwen, en daar moest een zolder op. Zonder zolder was het niet doorgegaan" lacht liefhebber Henk Erends.



Ondanks dat sommigen al dertig jaar deze hobby hebben, gaat het niet vervelen. "De diversiteit, huisjes in elkaar knutselen, met treintjes klooien, dat is mooi. Er ontspoort wel eens wat, er gaat wel eens wat stuk, en dat kun je dan weer repareren", zo legt Erends de magie van de modeltreinliefde uit.



Naast modeltreinen en railmateriaal waren er op de beurs ook toebehoren zoals huisjes, bomen, modelauto's, poppetjes en onderdelen, elektronica en boeken te bewonderen.