DOS'46 en PKC delen punten in thriller DOS'46 gaf PKC goed partij (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

KORFBAL - DOS'46 en PKC vermaakten het publiek met een boeiend gelijkspel. Na 50 zinderende minuten stond er een 26-26 eindstand op het scorebord. DOS'46 blijft zevende in de Korfballeague.

Geschreven door René Posthuma

Het publiek in Nijeveen zag bij de bezoekers een oude bekende op de bank. Daniël Hulzebosch staat met PKC tweede op de ranglijst en gaat voor het kampioenschap, iets wat onhaalbaar lijkt voor DOS'46.



Aantrekkelijk

In een aantrekkelijke eerste helft gaf de thuisploeg PKC goed partij en nam zelf een 12-11 voorsprong. DOS'46 moest het doen zonder de geblesseerde Leander Zwolle, maar dat gemis was in de eerste helft nauwelijks zichtbaar. Halverwege gingen beide ploegen rusten met een 15-15 stand.



Ook na rust veranderde het beeld van de wedstrijd niet. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en geen van beide teams kon een gat slaan.



Twee punten voorsprong

Na ruim 30 minuten spelen was het Max Malestein die de thuisclub voor het eerst op twee punten voorsprong bracht, maar lang kon DOS'46 niet genieten van de 19-17 voorsprong, want amper een minuut later trok PKC de stand weer gelijk.



In een spannend slot kon geen van beide ploegen het verschil maken, waardoor de wedstrijd geen winnaar kende. Iets waar beide teams mee konden leven.