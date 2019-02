Grote drukte bij expositie Egbert Streuer in Drents Museum

Zijspancoureur Egbert Streuer stond vandaag centraal in het Drents Museum in Assen. Er werd een tentoonstelling over hem geopend.

Eigenlijk leek het meer een reünie van oud-coureurs. Egbert Streuer zelf was er natuurlijk maar ook namen als Rolf Biland, Peter Brown, Derek Jones en Kurt Waltenberg kwamen voorbij.De Drentse Streuer opende de tentoonstelling zelf door met een oorverdovend geluid op een grote rode knop te drukken. De tentoonstelling laat de carrière van de zijspancoureur zien. "Een geweldige tentoonstelling", zo zegt Streuer zelf, na een blik om zich heen te hebben geworpen.Zijn grootste concurrent was ooit Rolf Biland uit Zwitserland. Hij was vandaag ook in Assen. "Het is imposant. Ik kan niet geloven dat de zijspansport zo groot kan zijn. Nu in deze tijd nog."Aan de hand van onder andere zijn vele trofeeën, zijn motorpakken en motorblokken vertelt de expositie het verhaal van de zijspancoureur, die dit jaar 65 jaar wordt. Er is origineel en uniek beeldmateriaal uit de collecties van motorsportfotograaf Henk Keulemans en oud-manager Lee van Dam. Maar ook wordt in de expositie nooit eerder vertoond beeldmateriaal gepresenteerd uit het Drents Archief.Wie nieuwsgierig is naar de tentoonstelling kan deze nog tot en met 1 september gaan bekijken in het Drents Museum.