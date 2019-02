Vormeer derde bij KPN Cup in Enschede

MARATHONSCHAATSEN - Imke Vormeer uit Meppel heeft een derde plaats overgehouden aan de twaalfde wedstrijd van de KPN Cup. De overwinning in Enschede ging naar Merel Bosma.

Vormeer, uitkomend voor Team Palet Vastgoedonderhoud, moest in de sprint van het peloton haar meerdere erkennen in Manon Kamminga, die als tweede eindigde. Bosma was daarvoor solo over de finish gekomen op de IJsbaan Twente. Voor de Friezin is het haar eerste marathonzege.Bij de mannen zegevierde Robert Post in Enschede. Hij versloeg Evert Hoolwerf met miniem verschil. Crispijn Ariens werd derde.