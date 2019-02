Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Heren E&O kunnen koploper Houten niet verrassen E&O-coach Freek Gielen (archieffoto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - De mannen van E&O hebben niet voor een stunt weten te zorgen bij koploper Houten. De eredivisionist uit Emmen verloor met 31-26.

Geschreven door Stan Timmerman

De heren van trainer Frank Gielen moesten voortdurend in de achtervolging. Het was mede aan E&O-keeper Wouter Sijpkes te danken dat de gasten niettemin aan het elastiek bleven. Met een aantal goede reddingen en twee gestopte strafworpen hield hij zijn ploeg op de been.



Kwaliteitsverschil

Na twintig minuten was het verschil zeven punten en leek Houten nog op weg naar een ruime zege. E&O profiteerde daarna echter van een mindere fase van de lijstaanvoerder. De marge van Houten slonk, maar uiteindelijk betaalde het kwaliteitsverschil zich alsnog uit voor de Utrechters.



E&O blijft na de nederlaag op de zesde plaats staan. Het ongeslagen Houten ligt op koers voor het kampioenschap. De titel is bovendien goed voor directe promotie naar de BENE-League.



Bekerderby

Bij E&O kan het vizier nu op de Drentse derby tegen Hurry-Up in de achtste bekerfinale. Dat duel zal op donderdagavond 14 februari in Zwartemeer worden gespeeld.