Degradatiekraker eindigt in nachtmerrie voor Sudosa-Desto Sudosa-Desto slikt een verlies tegen directe concurrent Volley Tilburg. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOLLEYBAL - Het werd voor de heren van Sudosa-Desto een avond om snel te vergeten tegen Volley Tilburg. De ploeg uit Assen ging tegen de directe concurrent hard onderuit: 0-3.

Geschreven door Myon Padding

Daarmee liet Sudosa de kans schieten om van de laatste plek in de Topdivisie af te komen. Het team van trainer Erik Noordijk voor de wedstrijd drie punten minder dan Tilburg en kon dus inlopen op de concurrentie. Maar het liep dus totaal anders voor Sudosa-Desto.



Achter de feiten aan

In de eerste twee sets vielen de punten aan beide kanten, waardoor het wel een spannende pot werd voor het publiek. Toch liet Sudosa-Desto te veel liggen om uiteindelijk een set over de streep te trekken. "We kwamen vandaag gewoon tekort", aldus trainer Noordijk. De thuisclub moest vechten voor ieder punt, maar had veel moeite met de Noord-Brabanders. De eerste twee sets werden allebei verloren met 22-25.



Ruim verlies derde set

Het ontbrak de ploeg vooral aan felheid in het begin van de sets. Daardoor kon Tilburg gemakkelijk uitlopen. Sudosa-Desto kon het in de derde set niet meer bijbenen. Die ging dan ook hopeloos verloren: 18-25.



Rustperiode

Op 9 maart hervat Sudosa-Desto de competitie tegen VCV dat elfde staat. Opnieuw een belangrijk duel in de strijd tegen degradatie. De Drentse formatie zal de rustperiode vooral gebruiken om de koppen bij elkaar te steken en een plan te trekken voor de komende periode.



Weer zege voor vrouwen

De vrouwen van Sudosa-Desto voegden opnieuw een overwinning toe aan hun seizoenstotaal. De koploper was in Friesland te sterk voor VC Bolsward: 1-3. De setstanden waren 15-25, 22-25, 25-22 en 15-25. Het gat tussen Sudosa-Desto en eerste achtervolger Sneek is acht punten.