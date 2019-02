Deel dit artikel:













Olhaco te sterk voor hekkensluiter Olhaco wint met klinkende cijfers (archieffoto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Olhaco heeft een belangrijke zege geboekt in de Eerste divisie A. De equipe uit Hoogeveen stapte met een 1-3 overwinning van het veld op bezoek bij hekkensluiter Avior.

Olhaco was vooral in de eerste twee sets duidelijk een maatje te groot voor de thuisploeg. De manschappen van coach Dennis Luider trokken achtereenvolgens met 16-25 en 18-25 aan het langste eind. In de derde set waren de verschillen kleiner, maar met 21-25 trok Olhaco de verdiende winst naar zich toe. De vierde set werd daarna nog wel een prooi voor Avior: 25-16.



Omhoog kijken

Voor de Drentse formatie is de zege in Sporthal Schalkhaar van grote waarde. Olhaco was vorige week, door de nederlaag tegen Keistad, naar de elfde plaats van de ranglijst gezakt. Door de overwinning bij de nummer twaalf kan Olhaco weer omhoog kijken.