Red Giants verliest van concurrent UBALL

BASKETBAL - Red Giants uit Meppel heeft in Utrecht niet kunnen winnen van directe concurrent UBALL. De Drentse formatie verloor met 87-73.

Red Giants boekte de afgelopen weken twee overwinningen, maar een derde opeenvolgende winstpartij bleek teveel gevraagd. Door de nederlaag daalt de ploeg van coach Patrick Koning van plek vijf naar zes. Voor deelname aan de Final Four hebben de Meppelers welhaast een wonder nodig.



Red Giants maakte een week geleden bekend dat dit seizoen het voorlopig laatste jaar is in de Promotiedivisie. Na ruim tien jaar in deze klasse te hebben gespeeld gaat de club zich op een lager niveau richten op doorstroming van regionale spelers.