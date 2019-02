Deel dit artikel:













Hurry-Up scoort nieuwe onvoldoende, punten voor Fiege Hurry-Up gaat ten onder tegen Initia Hasselt (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up kan zich richten op de strijd tegen degradatie uit de BENE-League. In Zwartemeer gingen de oranjehemden met 30-33 ten onder tegen het Initia Hasselt van Joop Fiege.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Voor de pauze sloegen de gasten uit België een gaatje van vier goals. In controle werd de Drentse dekking open gerukt. Door een gewaagde tactiek van trainer/coach Tim Remer - hij ruilde in ondertal zijn keeper in voor een veldspeler - klonk bij 15-19 het rustsignaal.



Lelijke fouten

Pas tien minuten voor tijd kon Hurry-Up iets aan de achterstand doen. Verdedigend vonden de Zwartemeerders de stop van Initia Hasselt en aan de overkant scoorden invallers Tommie Falke - de international stond opnieuw niet in de basis - en Dragan Vrgoc het net.



Via 20-26 kwam de thuisploeg terug tot 25-28. Door lelijke fouten maakte Hurry-Up geen aanspraak op de overwinning. Zo is het gat met de Nederlandse top-4 in de BENE-League nauwelijks te overbruggen en moet Hurry-Up rekening houden met de strijd om handhaving.



Play-downs

In de resterende duels moeten de Zwartemeerders Quintus onder zich zien te houden om directe degradatie te voorkomen. Met nog zes wedstrijden te gaan is het gat met de Heulse concurrent zes punten. Zo stevent Hurry-Up af op de play-downs met de runner-up van de eredivisie.



In ieder geval één iemand verliet met een glimlach de sporthal in Zwartemeer: Joop Fiege. Door de winstpartij van Initia Hasselt mogen de Belgen hopen op kwalificatie voor de strijd om de landstitel. Het betekent het laatste kunstje van de oud-coach van Hurry-Up voor Initia Hasselt. De oefenmeester is voor het nieuwe seizoen op zoek naar een andere club.