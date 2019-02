Grote brand in loods bij Noblesse in Wijster

Brand in een loods van Noblesse in Wijster (foto: Persbureau Meter)

Aan de Ambachtsweg in Wijster woedt op dit moment een grote brand. Het zou gaan om een loods op het terrein van Noblesse Proteins.

Aan de #Ambachtsweg in #Wijster is een #brand gaande met veel rookontwikkeling. Blijft u uit de rook. Heeft u in huis last van de rook? Sluit dan uw ramen en deuren en schakel de ventilatiesystemen uit.

— VR Drenthe (@VRDrenthe) February 10, 2019

De brand werd rond half een gemeld. De vlammen sloegen al snel uit het dak en daarom werd vlot opgeschaald naar een grote brand.Volgens de veiligheidsregio Drenthe is er sprake van veel rookontwikkeling. Het advies is om uit de rook te blijven en om ramen en deuren te sluiten.[tweet:Meer details over de schade en de oorzaak van de brand zijn nog niet bekend.