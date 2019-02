Loods gaat in vlammen op bij slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster

Brand in een loods van Noblesse in Wijster (foto: Persbureau Meter)

In een loods van slachtafvalverwerker Noblesse aan de Ambachtsweg in Wijster heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed.

De brand brak rond 00.30 uur uit in het deel van het bedrijf waar slachtafval wordt verwerkt. De vlammen sloegen al snel uit het dak en daarom werd snel opgeschaald naar een grote brand. Brandweerlieden probeerden te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere delen van het bedrijf en hadden om 05.15 uur het vuur onder controle.Volgens de Veiligheidsregio Drenthe was er sprake van veel rookontwikkeling, die richting Westerbork trok. Het advies is om uit de rook te blijven en om ramen en deuren te sluiten.Het is onbekend hoe groot de schade is. Noblesse produceert onder meer bloedmeel en vleesmeel uit slachtafval van kippen.